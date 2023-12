Lollichon sur les tirs au but : « Ceux qui parlent de loterie doivent aller bosser à la Française des jeux »

Le seul qui peut sauver la France de la lose des tirs au but.

Dans une interview pour Eurosport, Christophe Lollichon déplore que la préparation des séances de « tirob » soit trop souvent laissée de côté, en France. « On se croit au-dessus de ces probabilités de finir un match sur les tirs au but , pose l’ancien entraîneur des gardiens de Chelsea . On a presque une condescendance alors que, bon sang, les finales de l’Euro et du Mondial se sont décidées sur les tirs au but. Et un penalty en match peut être décisif. Quand j’étais à Chelsea, j’ai passé énormément de temps à décortiquer les potentiels tireurs adverses. À une certaine période, Petr Čech était à 40% de penalties arrêtés à Chelsea. Ce n’était pas gratuit. » …

JB pour SOFOOT.com