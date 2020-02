Loïk Le Floch-Prigent ? Renault : des résultats écologiques !

Cela a-t-il quelque chose à voir avec l'incarcération de Carlos Ghosn fin 2018 ? Tout le monde regarde au plafond pour finir par dire que les problèmes avaient commencé cette année-là avec 3,4 milliards de résultats, première contorsion un peu difficile. Les « éléments de langage » sont néanmoins servis, les auditeurs sont des idiots, c'est bien connu, ils peuvent tout avaler. Mais derrière, on annonce la chute de la demande de voitures neuves « Renault » en France de 3,5 % et on se gratte la tête, la faute à pas de chance ? Sans aucun doute !Les perspectives 2020 sont mauvaises et c'est vrai pour l'ensemble de l'industrie automobile? Là, on nous prend pour des cons, il suffirait de relire les articles de Carlos Tavares, l'autre Carlos, qui souligne depuis des mois la folie des normes européennes et françaises qui veulent dans un délai court interdire les véhicules thermiques en Europe et qui ont commencé par jeter l'anathème sur le moteur diesel, qui consomme 20 à 25 % de moins que le moteur à essence. On punit Carlos Ghosn, on maltraite le diesel, on édicte des normes et des pénalités qui laissent pantois et maintenant on va pleurer devant les maigres résultats de Renault, en particulier en France. On en déduit que l'on va réduire l'emploi dans l'industrie automobile? et on ne s'interdit pas de fermer des sites : « On n'a aucun tabou et nous n'excluons rien. » Voilà de quoi motiver les...