Loïc Féry s'en prend à Florent Ghisolfi pendant Lorient-Nice

Loïc Féry s’est fait un nouvel ami.

Alors que Nice est allé concéder le nul au Moustoir (1-1), les Aiglons n’ont pourtant pas quitté les Merlus en bons termes, à en croire le président lorientais. Sur son compte X, Loïc Féry a incendié Florent Ghisolfi, coupable selon lui d’un bon vieux coup de pression aux arbitres à la pause, alors que le score était nul et vierge. « Si l’OGC Nice est arbitré favorablement en deuxième période contre le FC Lorient, on se rappellera que son directeur sportif a essayé de mettre la pression sur le corps arbitral à la mi-temps » , a tweeté Féry depuis les tribunes, pointant des « méthodes d’un autre temps dans une Ligue 1 moderne et sereine ». Un gazouillis suivi d’un but niçois litigieux en seconde période, après un contact entre Rosario et Mvogo sur le but de Guessand.…

AH pour SOFOOT.com