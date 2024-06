Loïc Féry : « Loïc Féry veut retrouver la Ligue 1 tout de suite »

Un simple tour dans l’ascenseur ?

Au bout d’une saison mouvementée dans tous les domaines, Lorient n’a pas pu éviter une relégation en Ligue 2 qui lui pendait au nez. Une refonte de l’organigramme sportif a été faite, à commencer par le départ de Régis Le Bris, parti à Sunderland. Le président Loïc Féry est toujours là, lui, et dans les colonnes de L’Équipe , il a clairement affiché ses ambitions pour la saison à venir : « Par rapport à l’effectif et au budget, l’objectif est de retrouver la Ligue 1 dans les meilleurs délais. Pas dans les deux ans. Laurent Abergel veut retrouver la Ligue 1 tout de suite, Olivier Pantaloni ( le successeur de Le Bris , NDLR) veut retrouver la Ligue 1 tout de suite, Loïc Féry veut retrouver la Ligue 1 tout de suite. […] Dans deux ans, le club sera centenaire et on veut le fêter en Ligue 1. C’est pour cela que l’on garde une infrastructure de club de Ligue 1 et que les emplois seront protégés. » …

AL pour SOFOOT.com