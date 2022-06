Loi Pouvoir d'achat : les députés LR à la rescousse de l'exécutif?

Le chef de file des Républicains à l'Assemblée nationale s'est dit prêt à "avancer" sur les mesures présentées par le gouvernement quant à la question du pouvoir d'achat, et de les voter "au cas par cas".

Les Républicains vont "tout faire pour converger avec le gouvernement" lors de l'examen à l'Assemblée nationale du texte sur le pouvoir d'achat mais seront "exigeants" sur la question du financement, a indiqué lundi 27 juin sur Europe 1 le président des députés LR Olivier Marleix.

Dussopt "ne doute pas qu'il y ait une majorité de députés pour être aux côtés du gouvernement"

Selon un document consulté par l'AFP, confirmant une information du journal Les Echos, le gouvernement va proposer dans son futur projet de loi sur le pouvoir d'achat la hausse, rétroactive au 1er juillet, de 4% d'une kyrielle de prestations sociales pour lutter contre l'inflation. Une mesure qui coûterait "un peu moins de 7 milliards (d'euros) fin 2022, et 8 milliards d'ici à avril 2023", selon Les Echos .

Du côté du gouvernement, l'exécutif affiche son optimisme. "C'est un texte majeur pour protéger les Français. Je ne doute pas qu'il y ait une majorité de députés pour être aux côtés du gouvernement" , a commenté le ministre du Travail Olivier Dussopt à l'antenne de BFMTV, quant au projet de loi Pouvoir d'achat. "Il y a toujours des marges de discussion", a t-il ajouté.

"Sur la question du pouvoir d'achat et d'un tel problème pour nos compatriotes, évidemment on va tout faire pour converger avec le gouvernement" et "avancer sur ces mesures", a de son côté souligné Olivier Marleix, alors que Les Républicains, s'ils refusent de participer au gouvernement, assurent qu'ils voteront possiblement des textes "au cas par cas".

"Exigeants" sur le financement

Il a toutefois posé deux conditions: la nécessité de prendre en compte le fait que la question du pouvoir d'achat est "un sujet d'ampleur pour la France qui travaille", et "il faudra évidemment que le gouvernement accepte d'envisager la question du financement de ces mesures". "On sera exigeants à l'égard du gouvernement pour que ce soit financé. La situation de la dette française aujourd'hui est très grave (...) Le gouvernement ne peut pas dire: 'Allez hop, 30 milliards de dette supplémentaire'! Ce serait irresponsable", a-t-il estimé, promettant que les députés LR "feront des propositions sur le sujet du financement".