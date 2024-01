Logistique: CMA CGM annonce le rachat du britannique Wincanton pour 660 M EUR

Marseille, le 27 septembre 2022. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

L'armateur français CMA CGM a annoncé vendredi un accord pour racheter l'entreprise britannique de solutions logistiques Wincanton pour une valeur d’environ 566,9 millions de livres (environ 660 millions d'euros).

"Ceva Logistics, une filiale de CMA CGM, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec le conseil d'administration de Wincanton" sur une offre "à 450 pence par action", a annoncé vendredi le français dans un communiqué.

Wincanton, coté à Londres est "un partenaire de premier plan et de confiance dans la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises britanniques et irlandaises". Il emploie 20.300 personnes sur plus de 170 sites et compte 8.500 véhicules, a fait valoir la CMA CGM.

"Wincanton répond parfaitement à l'ambition du groupe CMA CGM d'étendre sa présence dans cette région stratégique", assure Rodolphe Saadé, Président-Directeur Général du groupe, dans un communiqué.

L'annonce faisait s'envoler le titre de Wincanton à la Bourse de Londres, qui grimpait de 46,80% à 436 pence peu après l'ouverture.

Le Conseil d'administration de Wincanton "recommande à l'unanimité aux actionnaires (...) de voter en faveur du projet", selon un communiqué séparé publié à la Bourse de Londres.

"Bien que le conseil d'administration de Wincanton soit très confiant dans les perspectives à long terme de l'entreprise en tant que société cotée indépendante, il a examiné l'attrait pour les actionnaires" de l'offre de la CMA CGM "dans le contexte d'incertitude macroéconomique à court terme".

Le Conseil d'administration de Wincanton précise qu'il avait "reçu et rejeté plusieurs propositions non sollicitées de CMA CGM sur une période de quelques semaines", considérées comme insuffisantes, mais l'offre acceptée "représente une prime significative" par rapport au niveau de l'action du britannique à la Bourse de Londres.

Pour son exercice annuel achevé au 31 mars 2023, Wincanton a généré un chiffre d'affaires de près d'1,5 milliard de livres (1,7 milliard d'euros) et un bénéfice avant impôts de 38,2 millions de livres, en baisse de 30,3% sur un an.