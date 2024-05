Lloris réalise quelque chose d’incroyable en MLS

Y a plus de saisons.

Après Leverkusen sacré champion d’Allemagne et Brest en Ligue des champions, 2024 est décidément l’année des exploits footballistiques. Hugo Lloris a continué dans cette voie la nuit dernière en arrêtant le penalty de João Klauss lors de la victoire du Los Angeles FC face à St. Louis (0-2). Le champion du monde 2018 a souvent été critiqué pour ses performances douteuses sur penalty et pour son refus de travailler en profondeur cet exercice, Lloris n’ayant arrêté aucun tir au but lors des éliminations des Bleus à l’Euro 2021 et à la Coupe du monde 2022.…

VD pour SOFOOT.com