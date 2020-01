Livret A, péages, électricité? ce qui change au 1er février 2020

Ce samedi 1er février 2020, plusieurs changements majeurs qui vont toucher directement les finances des Français entrent en vigueur. Baisse du taux du livret A, coût de l'énergie, prix des autoroutes ou encore du taxi sont concernés. Bonne nouvelle, le jackpot de l'Euromillions est aussi revu à la hausse et plus de "méga jackpots" sont prévus. Tour d'horizon des différentes mesures. Lire aussi Baisse du livret A : existe-t-il (vraiment) des alternatives ? Le taux du livret A baisseBruno Le Maire l'a annoncé le 15 janvier dernier. Le taux de rémunération du livret A va chuter ce samedi 1er février, passant de 0,75 % à 0,5 %. Le taux du placement préféré des Français n'avait pas bougé depuis le 1er août 2015. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, il était "irresponsable et incohérent" de ne pas le modifier. L'objectif du gouvernement est notamment de pousser à une diversification des placements. 55 millions des Français possèdent aujourd'hui un livret A et la somme de 258 milliards d'euros y a été placée en 2018. Selon le Cercle de l'épargne, la rémunération totale baissera de 2,2 à 1,5 milliard d'euros. Le nouveau taux pourrait permettre de "construire 17 000 logements sociaux supplémentaires et d'en rénover 52 000 chaque année", selon Bruno Le Maire. La baisse impacte aussi le livret de développement durable et solidaire (LDDS), dont le taux est aligné sur celui du Livret A. Lire aussi Votre argent...