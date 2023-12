information fournie par So Foot • 17/12/2023 à 19:54

Liverpool tombe sur un os face à Manchester United

En manque criant d'idées et d'efficacité, Liverpool est resté muet face à Manchester United (0-0). Les Reds perdent la première place, au profit d'Arsenal.

Liverpool 0-0 Manchester United

Expulsion : Dalot (90 e +4)

Depuis le début de la saison, Liverpool tournait à 100% de victoires à Anfield. Avec plus de trois buts marqués, en moyenne. Mais ça, c’était avant que Manchester United ne vienne briser la série. Humiliés par Bournemouth samedi dernier (0-3) et éliminés de toute compétition européenne, les Red Devils n’arrivaient pourtant pas dans les meilleures dispositions. Ils ont néanmoins résisté aux 34 frappes, dont huit cadrées, et douze corners en faveur de leur adversaire. Une fois n’est pas coutume, les Mancuniens repartent donc d’Anfield sans avoir la joue rouge.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com