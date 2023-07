Liverpool organise une soirée pyjama à Anfield

Du calme, le but est d’abord d’aider les plus démunis.

Ça s’appelle « Kip on the Kop » et ça se déroulera la nuit du samedi 9 au dimanche 10 septembre prochain. Le défi est simple : collecter des fonds vitaux pour soutenir les sans-abri de toute la ville et sensibiliser les moins démunis aux défis auxquels ils sont confrontés. Pour cela, le club de Liverpool propose à toute personne qui souhaite tenter l’aventure – la condition d’être habitant de la ville n’est pas précisée dans le communiqué – de venir dormir sur la pelouse d’Anfield avec son sac de couchage. 30 livres pour y accéder. Tous les fonds collectés seront versés au programme Global Works de la Fondation LFC, qui interviendra massivement dans la région.…

MD pour SOFOOT.com