25/02/2024

Liverpool et ses minots terrassent Chelsea en finale de la League Cup

Quoi qu'il arrive, Jürgen Klopp ne partira pas sur une saison blanche : Liverpool s'est adjugé la League Cup au bout de la prolongation contre Chelsea, grâce à un coup de tête de son capitaine Virgil van Dijk (0-1). Un match intense et équilibré, qui aurait très bien pu basculer de l'autre côté.

Chelsea 0-1 (A.P.) Liverpool

But : Van Dijk (118 e )

Deux ans après une séance de tirs au but épique, conclue par le raté de Kepa Arrizabalaga, Liverpool et Chelsea ont à nouveau fait durer le suspense ce dimanche à Wembley. Et comme il y a deux ans, la League Cup est tombée dans l’escarcelle des Reds au bout d’une finale intense malgré la cascade de blessés des deux côtés. Virgil van Dijk a en effet offert à son club la dixième Coupe de la Ligue de son histoire, un record, en toute fin de prolongation (0-1). Les mois de Jürgen Klopp dans le Merseyside sont comptés, mais l’espoir d’une sortie de rêve potentiellement couronnée d’un quadruplé reste intact.…

