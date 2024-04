Liverpool et la semaine des rêves brisés ?

Défait deux fois en une semaine, Liverpool a peut-être dit adieu à ses ambitions nationales et continentales en quelques jours. Le spectre d’une fin de saison ratée pour le départ de Jürgen Klopp plane de plus en plus sur les Reds .

Il y a une semaine, Liverpool était encore deuxième de Premier League, seulement devancé par Arsenal à la différence de buts, et parmi les favoris pour remporter la Ligue Europa. Ce week-end, il a perdu une place et sûrement plus que ça en championnat, alors qu’il ne devrait même pas voir le dernier carré de C3, sauf retournement miracle. Balayé jeudi en Ligue Europa, puis surpris dimanche par Crystal Palace, Liverpool vient de vivre une semaine mouvementée, enchaînant trois matchs sans victoire, avec le nul contre Manchester United, et s’est peut-être tiré une balle dans le pied, dont il devrait avoir du mal à se relever.

Les maux sont nombreux, et la défaite de dimanche ressemble à un catalyseur de ces symptômes. Si Arsenal a voulu en faire de même en perdant face à Aston Villa, c’est l’ogre City qui s’en frotte les mains et bénéficiera d’un calendrier largement plus favorable que ses concurrents jusqu’en fin de saison. Le turnover opéré par Pep Guardiola face à Luton ne s’est pas fait sentir dans le résultat des Citizens. Pour Liverpool, c’est tout l’inverse. Jürgen Klopp avait assumé sa responsabilité dans la défaite face à Bergame jeudi, il a aussi assumé ses choix de gestion d’effectif : « Si on veut être bon en fin de saison, il faut faire tourner » , soulignant, justement, que nombreux sont ses cadres à revenir de blessure et à ne pas être en capacité d’enchaîner plusieurs matchs à haute intensité.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com