Liverpool chute contre Everton et laisse Arsenal seul en tête

C’est rarement bon de trébucher pendant un sprint final.

Au lendemain de la victoire d’Arsenal sur Chelsea (5-0) en prétendant plus que sérieux au titre, Liverpool a fait bien plus pâle figure et a lourdement chuté contre Everton (2-0) pour laisser les Gunners seuls en tête du championnat. Dès le coup d’envoi du derby de la Mersey, ce mercredi, les Reds ont subi la pression de leur rival au point de concéder un penalty à cause d’une mauvaise sortie d’Alisson sur Dominic Calvert-Lewin (6 e ), finalement annulé pour hors-jeu. Le gardien brésilien a longtemps maintenu son équipe à flot, mais il n’a pu que dévier et regarder impuissant le ballon entrer dans son but sur la frappe de Jarrad Branthwaite (1-0, 27 e ) .…

EL pour SOFOOT.com