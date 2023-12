Liverpool accueille son « plus grand fan » pour fêter Noël

Un superbe conte de Noël à Liverpool.

Dans une vidéo publiée ce lundi sur les réseaux sociaux du LFC, on voit l’entraîneur des Reds Jürgen Klop accueillir au sein du centre d’entraînement du club « le plus grand supporter de Liverpool qu’il ait vu » . Dáire Gorman, jeune Irlandais de 12 ans, souffre du syndrome de Crommelin, maladie très rare : il est né sans avant-bras et sans fémur dans les deux jambes. En septembre dernier, une vidéo montrait le jeune homme (qui décrit le Liverpool FC comme « son meilleur ami » ) très ému lors de sa première fois à Anfield, au moment de l’interprétation de « You’ll Never Walk Alone » en amont de la victoire contre Aston Villa.…

JBC pour SOFOOT.com