Liste des énergies vertes : la majorité des États de l'UE veulent inclure le gaz et le nucléaire

Mi-octobre, dix États de l'UE, dont la France, ont publié une tribune soutenant le nucléaire au motif qu'elle n'émet pas de CO2 et fait partie des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique.

(illustration) ( AFP / SEBASTIEN BERDA )

Le gaz et l'énergie nucléaire permettent-elles de lutter contre le réchauffement climatique ? Une majorité d'États membres de l'Union européenne sont favorables à reconnaître ce rôle. En jeu, une place sur la liste des énergies vertes et pour les secteurs concernés, des facilités de financement et un avantage compétitif.

La Commission européenne doit proposer avant la fin de l'année une liste des énergies considérées comme vertueuses à la fois pour le climat et l'environnement ("taxonomie verte"). Cette classification ouvrira l'accès à la finance verte et donnera un avantage compétitif aux filières reconnues.

Et si le sujet divise les Vingt-Sept, une "très grande majorité" s'est dégagée au sommet des chefs d'État et de gouvernement jeudi 21 octobre à Bruxelles pour demander à inclure à la fois le gaz et le nucléaire dans cette liste d'investissements durables, selon un diplomate européen. Deux autres ont confirmé l'existence d'une "majorité" de pays favorables.

"Indépendance énergétique européenne"

Mais l'opposition de certains membres empêche de dégager un consensus et la question ne devait pas être évoquée dans les conclusions du sommet.

Mi-octobre, dix États de l'UE, dont la France, ont publié une tribune soutenant le nucléaire au motif qu'elle n'émet pas de CO2 et fait partie des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, mais également qu'elle contribue à l'indépendance énergétique européenne. Ce texte a aussi été signé par la Roumanie, la République tchèque, la Finlande, la Slovaquie, la Croatie, la Slovénie, la Bulgarie, la Pologne et la Hongrie. Les Pays-Bas se sont ralliés récemment à cette position.

D'autres pays comme l 'Allemagne, l'Autriche ou le Luxembourg y sont farouchement opposés , à l'instar de plusieurs ONG qui épinglent le problème du stockage à très long terme des déchets radioactifs.

Les centrales à gaz émettent du CO2, mais beaucoup moins que le charbon et, comme le nucléaire elles représentent une source d'électricité stable et pilotable qui peut apporter un complément nécessaire aux sources renouvelables (solaire, éoliennes) quand soleil et vent sont absents.

Énergie bas carbone

La "taxonomie" doit être proposée prochainement par la Commission qui n'a encore fixé aucun délai précis. Cette proposition pourra être rejetée par les eurodéputés ou une majorité d'États membres.

Début octobre, le vice-président de l'exécutif européen Valdis Dombrovskis avait défendu le nucléaire lors d'une réunion des ministres des Finances. "Il est important que nous reconnaissions le rôle du nucléaire en tant qu'énergie bas carbone dans notre effort" de réduction des émissions de CO2, avait déclaré le responsable letton.

Dans un rapport rendu fin mars, le service scientifique de la Commission (JRC) a estimé qu'"aucune analyse ne fournit de preuves scientifiques que l'énergie nucléaire porte atteinte à la santé humaine ou à l'environnement davantage que les autres énergies" susceptibles d'intégrer la taxonomie.