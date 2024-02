information fournie par So Foot • 05/02/2024 à 19:34

Lisandro Martínez sera absent pour un bon moment

Dur de supporter Manchester United cette saison.

Revenu mi-janvier après quatre mois d’absence et 23 matchs manqués, Lisandro Martínez a de nouveau vu sa santé lui jouer des tours ce dimanche, lors de la victoire face à West Ham (3-0). Après le pied, celui qui a dû quitter ses partenaires à la 71 e minute est cette fois handicapé par son genou. Ce lundi, Manchester United a confirmé que le défenseur argentin souffrait d’une blessure « au ligament latéral interne du genou » et devrait donc « être indisponible pendant au moins huit semaines » . Licha sera donc obligé de rester sur le côté jusqu’en avril et le sprint final de cette saison décevante de la part des Mancuniens.…

LT pour SOFOOT.com