Liquidation de Chaussexpo: l'offre de Chausséa retenue, 239 emplois maintenus

( AFP / DENIS CHARLET )

Le tribunal de commerce de Lille a validé mercredi l'offre présentée par Chausséa, combinée avec deux autres enseignes, aboutissant à la reprise de 239 emplois et 74 magasins de Chaussexpo, en liquidation judiciaire, a-t-on appris auprès d'une avocate et d'un syndicat.

Chausséa, qui avait initialement présenté une offre pour reprendre 70 des 176 magasins de Chaussexpo, a porté son offre à 71, tandis que Chloé Développement va reprendre deux magasins et GDC un, ces 74 magasins repris représentant en tout 239 emplois, a détaillé auprès de l'AFP l'avocate du CSE de Chaussexpo, Me Caroline Verhaeghe.

"Ce n'est même pas 50% de l'effectif qui est repris, donc il y a de l'amertume, mais on peut aussi se réjouir que là où on a failli passer à zéro reprise, on ait quand même 239 salariés qui vont conserver leur emploi", a-t-elle résumé.

Au mois de janvier, l'entreprise Desmazières, maison mère de Chaussexpo, qui employait alors environ 750 personnes, avait été placée en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité.

Le directeur général de Desmazières, Cyril Goulet, avait cité les fermetures liées au Covid, les hausses des coûts de transport et des loyers ainsi que la baisse de pouvoir d'achat de la clientèle de Chaussexpo parmi les causes de cette liquidation.

Deux des trois organisations syndicales de Chaussexpo, majoritaires, ont signé mercredi le PSE (plan de sauvegarde de l'emploi), a précisé Me Verhaeghe, jugeant ce PSE "correct dans le cadre d'une liquidation judiciaire".

"On ne sait pas dans quelles conditions les collègues vont travailler chez Chausséa, c'est une source d'inquiétude parce que les emplois ne sont garantis que pour 24 mois", a commenté Jérôme Guérin, délégué syndical FO, tout en se disant "content que des emplois soient sauvés".

Pour le PSE, "on s'est battu (...) mais on n'a pas obtenu grand-chose", a déploré M. Guérin, dont le syndicat n'a pas signé le plan.

La société avait déjà subi deux plans sociaux en 2017 (29 boutiques fermées et plus de 80 départs) et 2018 (35 magasins fermés, 124 emplois supprimés).

Chaussexpo s'ajoute à la longue liste des marques de vêtements et chaussures secouées ces derniers mois par la crise du secteur du prêt-à-porter, parmi lesquelles Naf Naf, Gap France, André ou San Marina. Elle a été fatale à certaines d'entre elles, qui ont été liquidées, comme Camaieu en septembre 2022.