Lionel Messi présente ses excuses au PSG

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Lionel Messi s'est excusé pour son voyage en Arabie saoudite et est revenu sur sa situation actuelle au Paris Saint-Germain.

Le confessionnal.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et que l’on qualifierait de « sommaire », Lionel Messi, suspendu par le Paris Saint-Germain pour deux semaines et insulté par les supporters devant le siège du club, s’est excusé pour sa conduite. Parti en Arabie saoudite juste après la défaite des siens face à Lorient dimanche dernier (1-3) et sans avoir reçu l’aval complet de sa direction, l’Argentin s’était muré dans le silence une semaine durant, malgré la tension entourant sa présence, voire sa prolongation au PSG. Dans cette vidéo, Messi explique ainsi son voyage express : « Je pensais que nous allions avoir un jour de repos après le match, comme toujours. J’avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l’annuler. » En effet, Christophe Galtier et son staff avaient prévu deux jours de repos (lundi et mardi) en cas de succès face aux Merlus. Mais la défaite n’aidant pas, ces congés ont été réduits à la seule journée de mardi. Les joueurs devaient ainsi se rendre au Camp des Loges dès lundi, soit le lendemain du match, pour une séance d’entraînement aux allures de punition. Prévu dans le planning commercial de La Pulga , cet aller-retour saoudien n’a jamais pu être modifié. « Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et attends, évidemment, de voir ce que le club décidera pour mon avenir. » …

AC pour SOFOOT.com