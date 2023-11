Lionel Messi : « On a voulu faire passer l’Argentine pour le méchant de l’histoire »

L’Argentine dérange !

Vainqueur de son huitième Ballon d’or lundi, au théâtre du Châtelet, Lionel Messi s’est longuement confié à France Football , comme le veut la coutume. L’Argentin est ainsi revenu sur le parcours victorieux de l’ Albiceleste lors de la dernière Coupe du monde. Non sans évoquer l’épisode « Qué miras bobo ? » avec Wout Weghorst, en quarts de finale. « Ils ont beaucoup parlé avant le match, et certains ont retenu ma réaction , explique-t-il. J’avoue que je n’ai pas aimé me voir comme ça, la manière dont j’ai pu réagir, mais ce sont des moments tendus et ça peut arriver… » …

QB pour SOFOOT.com