Lionel Messi, l’histoire écrite sur une serviette

Mise aux enchères, la célèbre serviette sur laquelle Barcelone s’est engagé à recruter Lionel Messi alors qu’il n’avait que 13 ans était exposée à Paris. Une pièce de collection de l’histoire du football moderne qui attend, désormais, de connaître son prochain acquéreur.

Du haut de ses 23 ans, elle n’a pas pris une ride. Paraphée le 14 décembre 2000 dans un tennis club sur les hauteurs de Barcelone, la serviette qui changea la vie de Lionel Messi a depuis eu le temps de se faire un nom. Et alors que la carrière de l’Argentin approche de son crépuscule, l’objet a été mis aux enchères par son agent de l’époque, Horacio Gaggioli. En attendant de trouver son prochain acquéreur, c’est dans les locaux de Bonhams (société de mise aux enchères en charge de la vente) que les huit lignes écrites à l’encre bleue sur une serviette carrée de 165 mm de côté par Carles Rexach (directeur sportif du Barça, à l’époque), ont été exposées au public. « À Barcelone, le 14 décembre 2000, en présence de MM. Minguella et Horacio, Carles Rexach, directeur sportif du FC Barcelone, accepte, sous sa responsabilité et indépendamment de toute opinion divergente, de signer le joueur Lionel Messi, à condition que nous respections les montants convenus », peut-on lire encore distinctement, en espagnol dans le texte. Après New York et avant une dernière étape à Londres, c’est à deux pas de l’Arc de Triomphe que les curieux ont pu venir apprécier l’objet désormais soigneusement encadré à la manière d’un tableau.

Ça nous rappelle Picasso, qui dessinait sur des coins de table. C’est presque une œuvre d’art, c’est rarissime.…

Tous propos recueillis par TB, sauf ceux de Ian Ehling.

Par Tom Binet pour SOFOOT.com