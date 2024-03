Lionel Messi et Luis Suárez sortent l’Inter Miami du pétrin

Des nouvelles du FC Barcelone 2015.

Dans la nuit de ce jeudi à vendredi, l’Inter Miami se déplaçait à Nashville en huitièmes de finale aller de la Coupe des champions de la CONCACAF. Et les choses ont très mal commencé pour Lionel Messi et ses potes, menés 2-0 dès le retour des vestiaires par le club du Tennessee. Heureusement, les scripts du sport US ont comme souvent permis au club de David Beckham de se sortir de la mouise. Messi a tout d’abord inscrit son premier but dans la compétition après une jolie combinaison avec Luis Suárez (52 e ), une action qui leur rappellera certainement leurs plus belles années catalanes.…

FL pour SOFOOT.com