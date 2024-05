information fournie par So Foot • 05/05/2024 à 09:30

Lionel Messi et Luis Suarez s’éclatent avec l’Inter Miami

Définitivement le GOAT.

Lionel Messi s’éclate en MLS. Dans la nuit de samedi à dimanche, la Pulga a réalisé une nouvelle performance remarquable en délivrant notamment cinq passes décisives lors de la victoire de l’Inter Miami face aux New York Red Bulls (6-2). Et devinez quoi ? Il s’est aussi occupé d’inscrire le deuxième but des siens, histoire d’être impliqué sur chaque pion, tous inscrits en seconde période.…

