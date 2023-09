information fournie par So Foot • 21/09/2023 à 10:22

Lionel Messi et Jordi Alba sortis sur blessure avec l’Inter Miami

Ils font tout ensemble, même aller à l’infirmerie.

Dans un match de bas de tableau entre le quatorzième et le quinzième de la Conférence Est avant le coup d’envoi, soit les deux équipes les moins bien classées, Lionel Messi devait se régaler comme il le fait depuis ses débuts outre-Atlantique. La large victoire de l’Inter Miami face à Toronto (4-0) s’est pourtant dessinée sans lui. Les buts de Facundo Farías, Robert Taylor par deux fois et Benjamin Cremaschi ont effectivement été inscrits lorsque La Pulga n’était plus sur le terrain. Sorti a la 37 e minute, l’Argentin souffre de fatigue musculaire d’après son entraîneur Tata Martino.…

EL pour SOFOOT.com