Lionel Messi, Erling Haaland et Aitana Bonmatí en course pour le titre de sportif et sportive de l’année

Polémique dans trois, deux, un…

Lionel Messi et Erling Haaland ont tous les deux été nommés aux Laureus World Sports Awards au titre de sportif de l’année. Cette cérémonie, se déroulant le 22 avril prochain à Madrid, récompense les meilleurs athlètes et équipes de l’année écoulée. Les deux joueurs ont été sélectionnés dans cette catégorie aux côtés de le pilote de F1 Max Verstappen, le tennisman Novak Djokovic, le sprinteur Noah Lyles et le perchiste Armand Duplantis. Si la présence de Haaland semble justifiée, celle de Messi est plus énigmatique, l’Argentin n’ayant rien accompli de majeur à l’échelle du sport mondial en 2023. À moins que la Leagues Cup et un scandale à Hong-Kong soient des arguments de poids.…

FL pour SOFOOT.com