Lionel Messi a encore frappé

Il n’est plus tout jeune, ne joue plus dans un grand club, mais cette nuit, Lionel Messi a encore fait taire les sarcasmes d’un coup de patte dans la lucarne. Et rappelé que même quand le décor change, le magicien maîtrise encore ses tours.

À 37 ans, même quand on s’y attend le moins et qu’on la pense en bout de course, la légende continue de vendre du rêve. Cette nuit, elle a éteint Porto, fait honneur à la MLS, et prolongé le mythe, encore. Dans un football qui ne dort jamais, Lionel Messi continue d’offrir quelques moments magiques, à l’âge où d’autres passent leur diplôme d’entraîneur. Ce jeudi soir, l’Argentin a rappelé qu’il évoluait aux États-Unis, oui, mais qu’il n’a pas signé pour s’endormir au coin du feu. Face à Porto, la Pulga a claqué un chef-d’œuvre de coup franc pour garder l’Inter Miami en vie dans ce Mondial des clubs et offrir aux insomniaques leur dose de génie.

👑 | Lionel Messi ! Qui d’autre que lui ? 🐐🤩 #FIFACWC #Intermiami #FcPorto Suivez la rencontre @InterMiamiCF 🆚 @FCPorto gratuitement ici : https://t.co/kAQFrmIwIx ! 👈 pic.twitter.com/CBEDrpYHp8…

Par Evan Glomot pour SOFOOT.com