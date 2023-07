Linda Caicedo, taille patron

A tout juste 18 ans, le nouveau frisson du football mondial Linda Caicedo vient de faire plier l'une des nations favorites de la compétition : l'Allemagne. Avec deux buts en deux matchs, la native de Candelaria est devenue la plus jeune joueuse à marquer plusieurs fois dans une même édition de Coupe du monde depuis 2003.

Ce dimanche 30 juillet 2023, plus de 40 000 personnes ont pu admirer le récital de Linda Caicedo face à Alexandra Popp et consorts. Une nouvelle performance XXL, qui vient confirmer toutes les attentes pesant sur ses épaules depuis ses premières apparitions en sélections jeunes avec la Colombie. Un talent brut, mais qui a aussi connu des problèmes de santé importants à peine sortie de l’enfance.

Elle, tu lui parles pas d’âge

Habileté, vitesse, technique fine : sa partie face à l’Allemagne a montré toute l’étendue de son talent. Une performance qui devrait persuader les dernières personnes n’ayant pas encore entendu parler du phénomène d’accrocher le wagon, comme en témoigne le but qu’elle a inscrit face à la Mannschaft . Tout y est : le génie tactique qui lui permet d’éliminer deux joueuses sur un double contact et un enroulé soyeux que Mary Frohms a été obligée d’admirer depuis sa ligne de but, le cuir venant se loger dans sa lucarne droite. L’un des plus beaux buts de ce début de compétition, à n’en pas douter. Son CV est déjà bien rempli, à un âge où il est encore rare de performer dans la durée pour un joueur ou une joueuse de football. Depuis ses débuts dans le monde professionnel en 2019, elle a connu trois clubs : l’América de Cali puis le rival historique le Deportivo Cali, avant de s’envoler pour l’Espagne et le Real Madrid le 24 février dernier après avoir soufflé sa dix-huitième bougie.…

Léna Bernard pour SOFOOT.com