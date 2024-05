Lille : un choke à pic

Troisième avant le coup d'envoi de cette dernière journée de Ligue 1, le LOSC a une nouvelle fois trébuché au moment de conclure en concédant un nul dans les dernières minutes face à Nice (2-2). Un finish décevant pour une équipe qui ne donne pas le sentiment d'apprendre de ses erreurs.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour les Dogues : beaucoup d’espoirs puis patatra, tout s’écroule sur le gong. Après un exercice 2022-2023 achevé à la cinquième place à cause d’un match nul inexplicable à Troyes déjà condamné à descendre, la saison 2023-2024 se termine une nouvelle fois avec un goût amer du côté de la capitale des Flandres. Troisième au coup d’envoi, à domicile, face à un OGC Nice qui n’avait plus rien à jouer, le LOSC a trouvé une nouvelle fois le moyen de ne pas gagner. Un nul (2-2), concédé en toute fin de rencontre, qui envoie donc la bande à Jonathan David en tour préliminaire de la Ligue des champions, au profit de Brestois tout heureux de profiter de ce nouveau faux pas pour marquer l’Histoire. Un scénario qui ressemble tellement au LOSC.

Les rattrapages, une spécialité lilloise

La saison de Lille s’est rapproché d’un grand huit vertigineux, où lors de chaque compétition les joueurs de Paulo Fonseca ont touché du doigt leur objectif avant de s’écrouler. Une constante dans chaque compétition où les Lillois étaient engagés cette saison. Le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence face à Aston Villa en restera le plus grand exemple. Alors que les Dogues menaient de deux buts et tenaient leur qualification pour le dernier carré de C4, les Villans sont parvenus à arracher les prolongations en toute fin de match pour finalement s’imposer aux tirs au but. Une désillusion qu’avait déjà regretté Olivier Létang, le président de l’institution nordiste, à l’issue de la rencontre : « C’est cruel. Quand on analyse les deux matchs, je pense qu’on méritait de jouer les demi-finales. Nous avons été meilleurs que cette équipe d’Aston Villa. Mais c’est eux qui joueront les demi-finales. Ça veut dire qu’il nous a manqué peut-être un petit truc pour passer. » …

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com