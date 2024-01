information fournie par So Foot • 06/01/2024 à 17:41

Lille terrorise Golden Lion, Brest écarte Angers

Avalanche de buts à Pierre-Mauroy.

L’affiche des 32 es de finale de la Coupe de France entre Lille et les Martiniquais de Golden Lion, pensionnaires de Régional 1, paraissait très déséquilibrée sur le papier. Elle l’a aussi été dans les faits, puisque les Dogues ont dévoré leurs visiteurs ce samedi (12-0) . Edon Zhegrova et Jonathan David ont chacun inscrit un triplé, tandis qu’Hákon Haraldsson, décevant depuis son arrivée dans le Nord, a profité de cette rencontre pour débloquer son compteur lillois avec un doublé. Il n’y a plus de formation ultramarine en lice dans la compétition cette saison, car dans le même temps, les Guadeloupéens du CS Le Moule ont trébuché à Romorantin (4-0) .…

RB pour SOFOOT.com