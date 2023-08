Lille, pour faire barrage à la lose européenne

Avant de pouvoir démarrer sa campagne de Ligue Europa Conférence, le LOSC doit franchir l’obstacle Rijeka en barrages, dont la manche aller a lieu ce jeudi soir à Pierre-Mauroy (20h45). Une double confrontation qui aura forcément un impact sur la saison des Dogues, mais également sur l’indice UEFA français après le premier fiasco de l’OM en C1.

Démarrée en douceur, la rentrée des classes du LOSC va prendre une autre tournure ce jeudi soir. Opposés à Rijeka, actuel troisième du championnat croate, en barrage aller de la Ligue Europa Conférence, les hommes de Paulo Fonseca entament un premier semi-marathon avec cinq matchs à disputer en quatorze jours. Mais avant d’aller à Lorient, puis en Croatie pour la manche retour, et de se coltiner Montpellier puis Rennes, il y a donc cette première joute européenne à bien négocier pour s’offrir une année européenne, comme prévu.

Pas de Panathinaïkós bis, s’il vous plaît !

Depuis dix ans sur le Vieux Continent, les Lillois ont soufflé le chaud et le froid, un peu à l’image de n’importe quel club français hors PSG. Une irrégularité illustrée par l’historique et magnifique parcours des Dogues en Ligue des champions il y a deux ans avec Jocelyn Gourvennec (1 er du groupe, huitième de finale perdu face à Chelsea), qui tranche avec le tour préliminaire de Ligue Europa perdu face à Qarabağ en 2016-2017. Si l’on en croit la tendance, il y a plutôt de quoi être optimiste : malgré un an d’absence en Europe, le collectif façonné par Paulo Fonseca la saison dernière progresse, s’est enrichi qualitativement et quantitativement (Hákon Haraldsson, Tiago Santos, Ivan Cavaleiro, sans oublier Samuel Umtiti – en phase de reprise – et prochainement peut-être Nabil Bentaleb dont l’arrivée est en suspens) et semble armé pour jouer sur deux tableaux cette année. « C’est vrai qu’on n’a pas un effectif qui a l’habitude de jouer la Coupe d’Europe, concédait l’expérimenté Benjamin André avant Lille-Nantes . Mais ce n’est pas très dérangeant de jouer tous les deux ou trois jours, c’est même mieux. (…) Quand on est dedans, tous les trois jours, moi j’aime ça. Je préfère ça parce que tu es tout le temps dedans. » …

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com