Lille perd une manche contre Aston Villa, mais pas l’espoir

Battu sur deux corners dans la première heure de jeu, Lille a répondu de la même manière en fin de partie pour ne sortir de cette première manche qu’avec un but de retard sur Aston Villa (2-1). En Angleterre, le LOSC a affiché un beau visage et gagné le droit d’y croire.

Aston Villa 2-1 Lille

Buts : Watkins (13 e ) et McGinn (56 e ) pour les Villans // Diakité (84 e ) pour les Dogues

Lille a perdu la première manche, ce jeudi soir, contre un Aston Villa très efficace (2-1), mais certainement pas l’espoir de décrocher une qualification historique en demi-finales de la Ligue Europa Conférence. C’était pourtant mal parti, puisqu’il aura suffi de deux coups de pied arrêtés, deux corners, aux Anglais pour faire la différence dans la première heure d’un match disputé et très équilibré. Il y a eu un premier coup de pied de coin écarté, puis un deuxième qui a fait mouche, grâce à la patte de John McGinn et à la tête piquée d’Ollie Watkins au second poteau (1-0, 13 e ) , au bout d’un mini-temps fort des locaux. Le passeur s’est transformé en buteur après les citrons, après un corner joué à deux et un centre de Leon Bailey, qu’il s’est chargé de reprendre du gauche à l’entrée de la surface en laissant Lucas Chevalier de marbre (2-0, 56 e ) . Il aurait été beaucoup trop frustrant de voir Lille en rester là.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com