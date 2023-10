Lille à la hauteur de Klaksvík

À Tórshavn, le LOSC - certes avec une formation très remaniée - a livré une prestation médiocre et ainsi permis au club féringien du KÍ Klaksvík de glaner le premier point de l'histoire des Îles Féroé en Coupe d'Europe (0-0).

KÍ Klaksvík 0-0 LOSC

Cela fait un moment que les clubs français n’ont plus la moindre marge face à n’importe quel adversaire en Europe, et le LOSC en a fait l’amère expérience. En faisant jouer la plupart de ses seconds couteaux, Paulo Fonseca pensait pouvoir ramener trois points de Tórshavn en détente avant de rebasculer sur le championnat. Raté, car le KÍ Klaksvík a tenu, admirablement, et confirmé qu’à domicile, il fallait faire beaucoup, beaucoup plus pour espérer faire flancher cette belle bande de héros.

Lille démarre (très) timidement

Il faut croire que ce supporter lillois arrêté ivre et nu près de la plage de Sandagerði aux Îles Féroé, la nuit précédent ce KÍ Klaksvík-LOSC, avait anticipé le calvaire de ce premier acte entre le champion national féringien et le LOSC. Fanfare, stade national à Tórshavn de 5000 places pas rempli, une équipe B alignée par Paulo Fonseca avant le derby de dimanche contre le RC Lens face à un beau 5-4-1 en quête d’un premier point historique en Coupe d’Europe, tous les ingrédients étaient réunis pour assister à un match de Coupe de France.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com