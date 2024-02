information fournie par So Foot • 08/02/2024 à 09:36

Lilian Brassier s'en veut pour sa faute sur Kylian Mbappé

À une semaine du retour de la Ligue des champions, le Parc des Princes a retenu son souffle.

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain s’est imposé face à Brest en huitièmes de finale de Coupe de France (3-1). Auteur d’un but et d’un match plein, Kylian Mbappé a toutefois offert des sueurs froides aux supporters parisiens. À la 69 e minute, Lilian Brassier est intervenu franchement en retard sur le Parisien, faisant dangereusement tourner sa cheville. Plutôt que de l’exclure directement, l’arbitre a adressé un second carton jaune au Brestois. Mbappé a heureusement su s’en relever pour terminer la rencontre.…

FL pour SOFOOT.com