Ligue Europa : toutes les infos sur le tirage au sort à venir pour l'OM

Du lourd à venir.

L’OM n’est pas passé loin d’un scénario improbable ce jeudi soir à Villarreal, qui l’aurait privé de se poser devant le tirage au sort des quarts de finale. Heureusement pour les hommes de Jean-Louis Gasset, c’est passé, et les Marseillais pourront être au taquet pour connaître leur prochain adversaire. Le tirage au lieu ce vendredi à 13 heures et sera diffusé sur Canal + Foot et RMC Sport 1. Il concernera les quarts, bien sûr, mais également les demi-finales, ce qui permettra aux Phocéens de se projeter un peu plus loin dans la compétition s’ils ne sont pas trop superstitieux.…

CG pour SOFOOT.com