Ligue Europa : prestige et ambitions pour l’OM, Rennes, Lens et Toulouse

Ligue Europa : prestige et ambitions pour l’OM, Rennes, Lens et Toulouse

Fortunes diverses pour les quatre clubs tricolores engagés en Ligue Europa : le destin a eu la main lourde avec Rennes et Toulouse, mais un peu plus légère pour Lens et l'OM.

→ Milan, le frisson Rouge et Noir

Le Stade rennais et Milan partagent les mêmes couleurs, une histoire d’amour frustrante avec Yoann Gourcuff et c’est à peu près tout. Les 15 et 22 février prochains, Rennes croisera pour la première fois de son histoire la route d’un géant blessé, demi-finaliste de la dernière Ligue des champions mais victime du groupe de la mort cette saison. « On sait la dimension de club là, tout son parcours en Coupe d’Europe depuis de nombreuses années, c’est une très, très grande affiche pour nous » , salive déjà Florian Maurice, interrogé par RMC Sport.

3 – Rennes a perdu chacun de ses 3 déplacements en Italie en compétition européenne : contre la Juventus en 1999 (0-2), l’Udinese en 2011 (1-2) et la Lazio en 2019 (1-2). SanSiro😱. pic.twitter.com/RK9snfpHNy…

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com