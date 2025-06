Ligue des nations : un carré final plus excitant qu’il n’y paraît

Alors que le calendrier infernal du football s’étire inexorablement et que la saison ne semble jamais vouloir se terminer, le Final Four de la Ligue des nations pointe le bout de son nez. Même si vous êtes au bord de l’overdose de ballon rond, on est sûr qu’il vous reste encore un peu de place pour le dessert. Voici les bonnes raisons de ne pas passer à côté de ce rendez-vous international.

→ Une promesse de spectacle

Au moment de sa création, la Ligue des nations a été vivement critiquée, notamment parce que le format était assez illisible et qu’elle participait encore un peu plus à la surcharge des calendriers. À l’aube du verdict de cette quatrième édition, il faut reconnaître que c’était finalement plutôt une bonne idée de l’UEFA. Toutes les nations y retrouvent leur compte, et le carré final rend la compétition alléchante. Pour preuve, lors des trois éditions précédentes, il y a eu au total 36 buts dans les derniers carrés soit une moyenne de 3 buts par rencontre. Propre pour un trophée « en bois ». Certains matchs ont également offert un scénario assez fou comme la finale renversante entre la France et l’Espagne en 2021, où Karim Benzema avait marqué l’un de ses plus beaux buts sous le maillot tricolore ou encore plus récemment, en 2023, avec Pays-Bas-Croatie en demi-finales (2-4,AP). On doute que l’issue soit différente avec la potentielle revanche Espagne-France et le prometteur Allemagne-Portugal.

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com