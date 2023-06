Ligue des nations : tout sauf une sous-compétition

Ce dimanche, Espagne et Croatie vont s’écharper pour un titre jusqu’ici moqué, mais qui gagne chaque année un peu plus en crédibilité. Aux Pays-Bas, la Ligue des nations fait se déplacer des supporters en masse depuis trois jours et offre aux 23 joueurs de chaque pays l’opportunité d'enfin remporter un trophée.

Depuis quatre jours, les Pays-Bas sont devenus l’épicentre du football européen. La Ligue des nations fait même exploser le tourisme local : des propriétaires d’AirBNB à Rotterdam n’hésitent plus à facturer 400 euros la nuit dans une chambre privée avec salle de bain partagée pour se reposer après une demi-finale Pays-Bas-Croatie, quand de l’autre côté du pays les hôtels d’Enschede affichent tous complet le soir de l’autre demi-finale Espagne-Italie. Et pas la peine de chercher la moindre place pour la finale : les supporters des Vatreni ont fait la razzia sur les dernières entrées et devraient être plus de 25 000 ce dimanche soir à De Kuip. Beaucoup de ceux qui se sont rendus aux Pays-Bas ont d’ailleurs fait une croix sur des vacances en-dehors du pays longeant l’Adriatique, ayant dépensé parfois plus de 800 euros pour quatre jours de bonheur footballistique, dans un pays où le salaire moyen est à peine à 1000 euros.

Pour Modrić et les autres

Une hype Ligue des nations vraiment ? Si la France n’a pas rempli les Champs Élysées après avoir gagné face à la Roja en octobre 2021, les effectifs croates et espagnols ont eux explosé de joie lorsque l’arbitre donna le coup de sifflet qui les envoyait en finale. Et chacun clame son envie de gagner ce titre, pour des raisons différentes. Côté croate, le capitaine Luka Modrić pourrait enfin finir avec la médaille d’or, après avoir raflé l’argent en 2018 puis le bronze en 2022 au Mondial. « Le titre de la Ligue des Nations serait sûrement au sommet de tous mes accomplissements parce que cette compétition est très importante pour moi, confiait le numéro 10 à la télévision croate au début du mois de juin. Si Dieu nous permet de gagner ce trophée, nous serions enfin au sommet. » Leader de la « plus grande équipe nationale de l’histoire de la Croatie » selon Zlatko Dalić, le joueur du Real Madrid rêve d’être celui qui soulèvera le premier trophée international de ce petit pays aux 3,9 millions d’habitants. Pour lui, comme pour tous les trentenaires du groupe, habitués à remplir le centre-ville de Zagreb après chaque tournoi.…

par Anna Carreau pour SOFOOT.com