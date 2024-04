information fournie par So Foot • 09/04/2024 à 09:08

Ligue des champions : une Superligue au quart de tour

Les quarts de finale de la Ligue des champions vont illuminer notre semaine, avec un Real-City, un classique PSG-Barça, Arsenal-Bayern ou le choc des rookies entre l’Atlético et Dortmund. Petite question subsidiaire : avec de telles affiches, a-t-on vraiment besoin de créer une Superligue ?

La Ligue des champions s’avère sans conteste la tête de gondole de l’UEFA, le mètre étalon des rapports de force sur le Vieux Continent. Les quarts de finale de l’édition 2023-2024, la dernière avec ce format, ne déçoivent pas, du moins au regard du casting. Une série de confrontations haut de gamme, suffisamment excitantes pour inciter le quidam amateur de ballon rond à s’acquitter de son abonnement ou à casser sa tirelire pour assister en tribune à ces chocs des titans. Même si son club et son pays (quatre seulement sont concernés) ne sont plus de la partie.

La Superligue, une menace sous une nouvelle forme

Ces quarts de finale fournissent surtout un tableau assez précis de l’état des puissances qui se disputent le trophée, ainsi que de la prévalence des championnats dont sont issus les prétendants (sauf peut-être la Ligue 1 et son PSG surdimensionné). Une observation qui aujourd’hui s’affine à l’ombre de la menace de la Superligue. Cette dernière a évolué. Tout d’abord avec la décision de la Cour de justice de l’Union européenne qui laisse une petite porte ouverte juridique (même si, par exemple, la Premier League du Brexit y est toujours réfractaire). La dernière mouture annoncée se voulait même légèrement davantage inclusive, avec des ersatz de divisions, afin de répondre à la frustration des petites nations, et aux accusations de sécession d’une élite égoïste d’ultra-riches. Enfin, le déplacement en semaine semblait indiquer la volonté de ménager les championnats locaux, et les États qui veillent sur eux.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com