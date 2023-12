information fournie par So Foot • 12/12/2023 à 23:39

Ligue des champions : les qualifiés des groupes A à D

Sixième journée de Ligue des champions rime avec qualification.

Alors que la moitié des écuries engagées ont bouclé la phase de poules de cette Ligue des champions 2023-2024, on connaît désormais l’identité des qualifiés pour les huitièmes dans les groupes A à D. Dans la poule A, le Bayern Munich sera accompagné de Copenhague en février prochain. Tombeurs de Galatasaray (1-0), les Danois devancent les Turcs, reversés en Ligue Europa, et Manchester United, renvoyé à la maison. Dans la poule B, l’affaire était déjà entendue depuis la cinquième journée : Arsenal et le PSV poursuivent l’aventure en C1, pendant que Lens ira faire un tour à l’étage inférieur.…

FP pour SOFOOT.com