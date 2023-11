Ligue des champions : le point sur les qualifiés

L’étau se resserre.

Alors qu’il ne leur reste qu’une ou deux journées à disputer, plusieurs écuries de cette Ligue des champions 2023-2024 savent déjà de quoi sera fait leur futur européen. Au rayon des bons élèves, l’ Atlético de Madrid et le FC Barcelone permettent à l’Espagne de s’offrir un sans-faute avant même la dernière journée de cette phase de poules. Parmi les autres qualifiés de ce mardi soir, on retrouve Dortmund , Leipzig , malgré sa défaite, et la Lazio . Pendant que Feyenoord et les Young Boys se sont assuré une place en Ligue Europa, d’autres, comme Antwerp , l’ Étoile rouge et le Celtic n’ont d’ores et déjà plus rien à jouer.…

FP pour SOFOOT.com