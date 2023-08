information fournie par So Foot • 01/08/2023 à 21:59

Ligue des champions : l’OM jouera le Panathinaïkos au troisième tour préliminaire

L’OM connaît l’identité de son prochain adversaire européen.

Le 9 août prochain, les joueurs de Marcelino disputeront la manche aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions… en Grèce. En effet, les Olympiens affronteront le Panathinaïkos qui a disposé des Ukrainiens du SK Dnipro-1 (5-3 sur l’ensemble des deux matchs). Le match retour entre l’OM et les Grecs se disputera au Vélodrome six jours plus tard, le mardi 15 août.…

AC pour SOFOOT.com