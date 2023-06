Ligue des champions : Barcelone et la teoria del dos

Eindhoven, Niederlande, 03.06.2023: die Spielerinnen von FC Barcelona feiern den Sieg der UEFA Wommen's Champions League waehrend des Finalspiels der UEFA Women Champions League zwischen FC Barcelona Women vs VfL Wolfsburg Women im Philips Stadion am 03. June 2023 in Eindhoven, Niederlande. (Foto von Alex Gottschalk/DeFodi Images) Eindhoven, Netherlands, 03.06.2023: FC Barcelona players celebrate winning UEFA Women's Champions League during the UEFA Women Champions League final match between FC Barcelona Women vs VfL Wolfsburg Women at Philips Stadium on June 3, 2023 in Eindhoven, Netherlands. (Photo by Alex Gottschalk/DeFodi Images) - Photo by Icon sport

Tout au long de la saison, les supporters du Barça féminin ont entretenu une prophétie qui s'est avérée autoréalisatrice : la teoria del dos. Selon celle-ci, tout était relié au fameux chiffre 2, comme la deuxième Ligue des champions que l'équipe espérait tant. Jusqu'à une remontada fantastique scellée par Patri, première apôtre de la théorie.

Au moment où Alexia Putellas soulève le trophée de la Ligue des champions pour la énième fois dans le ciel d’Eindhoven, il existe cette photo où toutes les joueuses du Barça font le signe « deux » avec leurs doigts. Une célébration venant conclure un formidable running gag qui dure depuis le début de saison côté catalan, et qui est passé d’un délire de réseaux sociaux à une vraie croyance au sein d’un vestiaire très proche de ses supporters. Il suffisait de voir Claudia Pina et toute la bande des plus jeunes se trimbaler avec un gigantesque 2 gonflable en quittant le stade, donnant du grain à moudre à celles ou ceux qui en sont convaincus depuis le début de saison : malgré l’absence d’Alexia Putellas pendant la quasi-entièreté de la saison, tous les éléments sont réunis pour que le FC Barcelone aille chercher sa seconde Ligue des champions.

« Ça te donne un supplément d’âme »

« Quand nous étions menées 2-0, nous avons repensé aux peurs des dernières finales. Mais avec le soutien des supporters et peu importe le résultat, nous avons trouvé un moyen de renverser le match, retrace la gardienne Sandra Paños, en zone mixte. Nous croyions toutes en chacune de nous, autant celles sur le terrain que celles sur le banc, et nous avons réussi ! Nous remportons notre deuxième Ligue des champions, nous sommes championnes… Tout ce qui se disait sur la teoria del dos s’est accompli ! » À ses côtés, Mapi León se marre et appuie : « Si tu crois en cette théorie, tu y crois ! Moi, perso, j’y ai cru et… Ça semble vrai, quand même ! » Sur Twitter, la communauté barcelonaise s’amuse depuis des semaines à récolter tous les indices liés au chiffre 2 qui viendraient appuyer cette théorie : la photo de promotion de Rosalia avec le maillot du Barça, le retour de blessures simultané de Cata Coll et Jana Fernández ou encore Irene Paredes avec son numéro 2 toujours en quête d’une première Ligue des champions……

Propos recueillis par AC en conférence de presse et zone mixte.

par Anna Carreau, au Philips Stadion pour SOFOOT.com