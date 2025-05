Ligue 1: premier multiplex intégral samedi, suspense pour l'Europe

Le Monégasque Folarin Balogun au duel avec le Stéphanois Aimen Moueffek lors du match de Ligue 1 entre Monaco et Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard le 3 mai 2025 ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Tous les matches de Ligue 1 se joueront samedi (21h00) lors de la première des deux soirées en multiplex intégral qui concluront la saison, avec en principales interrogations l'identité des qualifiés pour l'Europe, incarnée par le duel Monaco-Lyon, et la lutte pour le maintien.

. Feu d'artifice

L'abonné du diffuseur principal DAZN, frustré par l'absence de multiplex en début de saison, fruit d'une décision de la plateforme de streaming sportif, va pouvoir se consoler avec les neuf matches de Ligue 1 en simultané samedi soir. Ou plutôt huit, puisque BeIN Sports, qui détient les droits d'un match par journée, programmera à la même heure l'affrontement de bas de tableau entre Reims et Saint-Etienne.

. Dernière chance pour Lyon

La catastrophe sportive et financière guette Lyon, battu par Lens (2-1) la semaine dernière et bloqué à la 7e place (54 points) après avoir caressé l'idée d'une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Celle-ci reste mathématiquement possible, mais il faudra gagner à Monaco samedi et compter sur d'autres résultats favorables. Le club de la Principauté (3e, 58 points), aux résultats en dents de scie, s'accroche au podium comme une moule sur le Rocher.

. Marseille, Nice et les autres

Marseille (59 pts) entend conserver sa deuxième place au Havre, l'actuel barragiste. La meute suit derrière avec Monaco à un point et trois clubs à deux points: Nice (4e) tentera de décrocher à Rennes une troisième victoire consécutive; Lille (5e) a un déplacement délicat à Brest; Strasbourg (6e), meilleure équipe sur la phase retour, pourrait être l'invité surprise en Europe si le Racing continue sur sa lancée, à Angers.

. La ballade d'un PSG heureux

Paris, assuré du titre depuis avril, va savourer sa qualification pour la finale de la Ligue des champions, acquise mercredi contre Arsenal, sur la pelouse de la lanterne rouge Montpellier. Entre une équipe déjà sacrée et une autre déjà reléguée, le match promet d'être tranquille...

. Angoisses en bas de tableau

Le Stéphanois Lucas Stassin lors du match de Ligue 1 entre Saint-Etienne et Montpellier à la Mosson le 16 mars 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )

De Reims (13e, 33 pts) à Saint-Etienne (17e, 27 pts), cinq clubs sont encore concernés par la lutte pour le maintien. Le 17e accompagnera Montpellier à l'étage du dessous, le 16e jouera sa survie dans l'élite face au vainqueur des barrages d'accession de Ligue 2. Les Verts, qui comptent quatre points de retard sur Le Havre, actuel barragiste, cinq sur Nantes (15e) et une différence de buts désastreuse (-39 contre -30 pour le HAC et -16 pour le FCNA), sont en ballottage très défavorable. Une défaite samedi à Reims les expédierait en L2 un an après être remontés en L1.