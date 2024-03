Ligue 1 McDonald’s : vendez comme vous êtes

Le foot a les crocs. La LFP, face aux effets pervers de son baiser du diable avec CVC, doit augmenter ses revenus sur tous les fronts, à commencer par le naming . La Ligue 1 Uber Eats pourrait donc devenir la Ligue 1 McDonald’s la saison prochaine. Le ridicule ne tue pas, mais il peut rapporter gros.

La journée semblait devoir être monopolisée par le choc entre le PSG et la Real Sociedad ou le suspense concernant la titularisation de Kylian Mbappé (finalement évidente et payante). Pendant ce temps-là, une autre nouvelle, peut-être tout aussi importante que le départ annoncé du génie français de notre championnat, a pointé le bout de son nez et fait causer : la Ligue 1 Uber Eats pourrait devenir la Ligue 1 McDonald’s. Une information dévoilée par RMC, avant que L’Équipe ne confirme ce mardi soir l’avancée des négociations entre la LFP et la chaîne américaine de fast-food, dont le logo serait plus connu dans le monde que la croix.

Ronald, qui n’est clairement pas abonné à Prime Video, serait prêt à débourser 20 millions d’euros par an (contre 16 millions actuellement de la part d’Uber Eats, qui n’a pas les moyens ou l’envie de surenchérir). Pour l’instant, la Ligue cultive le mystère, mais ne dément pas : « Nous sommes actuellement en discussion active sur le naming de la Ligue 1 pour les saisons futures. Nous ne ferons aucun commentaire sur d’éventuelles rumeurs et nous communiquerons une fois que les décisions sont finalisées et validées par nos instances. » …

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com