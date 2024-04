information fournie par So Foot • 19/04/2024 à 19:59

Ligue 1 : les nouvelles dates des matchs du PSG et de l’OM

Un Multiplex chamboulé.

Dans un communiqué de presse, la direction de la communication de la Ligue de Football Professionnel a officialisé des nouvelles dates de matchs concernant le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Les deux clubs étant qualifiés pour les demi-finales de Coupes d’Europe, la Ligue des champions pour le premier et l’Europa League pour le second, leur calendrier a en effet été aménagé.…

FC pour SOFOOT.com