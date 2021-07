Lidl se lance dans le golf

Quelque 250 des 1.600 magasins français du discounter allemand vont proposer dès jeudi 22 juillet l'équipement nécessaire à la pratique du golf, sauf les clubs, un sport "vu, à tort, comme réservé à une élite", assure le directeur exécutif de la branche France.

(Photo d'illustration) ( AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS )

Après avoir lancé avec succès son robot ménager Mr. Cuisine, vendu du caviar, des grands crus et même des pianos, Lidl poursuit son processus de démocratisation des produits considérés comme luxueux en se lançant dans le golf. Dès jeudi 22 juillet, 250 des 1.600 magasins français du discounter allemand vont proposer des vêtements, chaussures, chariots à des prix bien en deçà des tarifs pratiqués habituellement.

Le chariot et son sac coûteront respectivement 89,99 et 119 euros (contre 200 euros en moyenne pour les moins chers) , la paire de chaussures hommes ou femmes 22 euros, un lot de trois balles 13 euros et un polo 13 euros. Le design a été réalisé par les équipes allemande de Lidl et validé par une golfeuse professionnelle, précise Le Parisien . Seuls les clubs de golf ne seront pas disponibles.

Ces articles seront vendus en région parisienne, dans le Sud-Ouest, dans la région de Lyon, de Grenoble et d'Annecy, " des régions à niveau de vie élevé et où les parcours de golf sont nombreux" , souligne BFMTV . En effet, selon l'Insee, plus de 20% des golfeurs gagnent plus de 60.000 euros par an , ce qui correspond à 5% des Français, et y consacrent un budget matériel de 600 euros par an.

Mais pour Michel Biero, directeur exécutif de Lidl France, à l'origine de cette idée, ce sport "est vu, à tort, comme réservé à une élite ". "C'est un test", reconnaît-il néanmoins auprès du Parisien. "On ne nous attend pas forcément sur ce terrain comme lorsque nous avions vendu des pianos par exemple. Mais je vous invite à me recontacter dans un mois pour en tirer les enseignements. S'il ne réussit pas, on n'aura aucun problème à reconnaître notre erreur", assure-t-il.

Lancée en Belgique le 7 juillet dernier, la gamme golf a rencontré un grand succès, précise BFMTV.