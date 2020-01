Libye : ses voisins rejettent toute ingérence étrangère

À l'initiative de l'Algérie, une réunion a rassemblé les ministres des Affaires étrangères de Tunisie, d'Égypte, du Tchad ainsi que du Mali. Des diplomates du Soudan et du Niger y ont également participé. Également présent, le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas, qui a informé les participants des conclusions du sommet de Berlin dimanche dernier, où promesse a été faite de respecter un embargo sur les armes et de ne plus interférer dans les affaires libyennes.Lire aussi Libye : l'Afrique veut faire entendre sa voixLes conclusions de la réunion d'Alger pour éviter plus de chaos?Selon un communiqué publié à l'issue de la réunion, les participants « ont exhorté les belligérants libyens à s'inscrire dans le processus de dialogue, sous les auspices de l'ONU, avec le concours de l'Union africaine et des pays voisins de la Libye, en vue de parvenir à un règlement global, loin de toute interférence étrangère ». Les pays voisins de la Libye ont rejeté jeudi toute ingérence étrangère dans ce pays en guerre et appelé les belligérants au dialogue, au terme d'une réunion à Alger visant à favoriser une solution politique à un conflit qui menace toute la région. « Ils ont appelé à la préservation de la sécurité en Libye, son indépendance et son intégrité territoriale, ainsi qu'au rejet des interventions étrangères qui ne font que perdurer la crise et la rendre plus complexe », a ajouté le communiqué.Lire...