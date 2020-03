Libye : Haftar dit oui au cessez-le-feu, mais sous condition

La rencontre s'est faite en toute discrétion. Ce lundi 9 mars, le maréchal Khalifa Haftar s'est entretenu avec Emmanuel Macron. Au bout d'une heure de discussion avec le président français, l'homme fort de l'Est libyen « a assuré qu'il s'engageait à signer le document du cessez-le-feu, mais que cet engagement cesserait si les milices ne le respectent pas », a indiqué l'Élysée en faisant allusion aux groupes armés qui soutiennent le Gouvernement national d'union (GNA) au pouvoir à Tripoli.La discussion, qui n'avait pas été annoncée, a également porté sur le pétrole, affecté par le blocus portuaire, et l'implication de pays étrangers en Libye, selon l'Élysée. Cette visite à Paris de Khalifa Haftar fait suite à celle du 23 mai 2019. Emmanuel Macron avait alors déjà appelé à reprendre le processus politique pour sortir le pays du chaos dans un contexte où la France continue d'affirmer qu'elle n'est « pas pro-Haftar ou pro-Sarraj » alors qu'elle est soupçonnée de soutenir en coulisses l'homme fort de l'Est libyen, ce qu'elle dément.Selon un proche du maréchal Haftar, cette rencontre lui permet "de se présenter comme le leader de la Libye". "Haftar ne veut pas arrêter la guerre tant qu'il ne contrôle pas tout le pays, il est venu demander plus de soutien au président Macron notamment pour qu'il plaide sa cause auprès des autres pays européens", confie la source au Point Afrique. En échange, Khalifa Haftar "promet" donc de...