Libye : ce qu'il faut savoir de la conférence de Berlin

À Berlin, ce 19 janvier, ce sont les dirigeants des principaux pays impliqués dans le conflit qui déchire la Libye qui se sont retrouvés. Le but de ce sommet sous l'égide de l'ONU est de mettre fin aux ingérences étrangères multiples dans cet État où les affrontements se nourrissent d'appétits autour de ses importantes réserves de pétrole, de rivalités politiques régionales et de jeux d'influence. Un engagement à respecter l'embargo sur les livraisons d'armes, décrété en 2011 mais largement resté lettre morte, est en particulier attendu, selon le projet d'accord final vu par l'AFP. Un appel à un arrêt « total » et durable des hostilités sur le terrain doit aussi être lancé, tandis que le débat sur l'éventuel envoi sur place d'une force internationale pour en vérifier la réalité gagne du terrain.Lire aussi Libye : pour l'ONU, les ingérences étrangères doivent cesserUn sommet important pour le futur libyen« Nous considérons le sommet de Berlin comme une étape importante pour consolider le cessez-le-feu et aller vers une solution politique », a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan, un acteur clé du conflit, à son départ d'Istanbul. « La conférence peut être un premier pas pour la paix en Libye », a pour sa part jugé le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas, l'hôte du sommet, dans un entretien paru dimanche dans le quotidien Bild. Entre la récente arrivée sur le terrain de militaires turcs,...