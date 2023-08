Libéré de la DNCG, le FC Sochaux se lâche sur le mercato

Le CM en sueur.

Plombé par le groupe chinois Nenking, le FC Sochaux est passé tout proche d’un dépôt de bilan qui semblait inévitable avant le retour de Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez à la présidence. Sauvé des griffes de la DNCG et du destin funèbre qui va avec, le FCSM s’apprête à disputer son premier match de National ce vendredi face au Red Star, deux journées après tout le monde et avec un retard significatif sur le marché des transferts. Pour surmonter ce faux-départ, les nouveaux dirigeants ont annoncé sept joueurs en une journée ! Ainsi, Baptiste Valette, Thomas Fontaine, Diego Michel, N’Dri Koffi, Kévin Hoggas, Mouhamadou Drammeh et Julien Dacosta ont été présentés sur les réseaux sociaux du club tout au long de la journée de ce lundi.…

EL pour SOFOOT.com