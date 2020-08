Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liban: Macron promet de l'aide et plaide pour des réformes urgentes Reuters • 06/08/2020 à 15:26









LIBAN: MACRON PROMET DE L'AIDE ET PLAIDE POUR DES RÉFORMES URGENTES BEYROUTH (Reuters) - La France va continuer d'aider le Liban après la catastrophe de mardi, a promis jeudi le président français, Emmanuel Macron, en visite à Beyrouth, tout en plaidant pour la mise en oeuvre ne urgence de réformes politiques et économiques. "Je suis venu ici dire et apporter le soutien de la nation française, du peuple français, au peuple libanais", a-t-il dit. Il a émis le souhait que les enquêtes sur l'explosion de mardi au port de Beyrouth "puissent se faire au plus vite dans un cadre parfaitement indépendant et transparent pour expliquer, rendre compte de ce qui s'est passé". Il a ensuite souligné la nécessité d'"initiatives fortes (...) pour lutter contre la corruption, pour imposer la transparence, pour mener les réformes que nous connaissons", en citant la lutte contre la corruption, la réforme du système bancaire et celle du secteur de l'électricité. "Il appartient aux dirigeants aujourd'hui en place, à un peuple souverain, de mettre en oeuvre ces décisions", a poursuivi Emmanuel Macron avant des rencontres avec des responsables politiques libanais. (Marc Angrand, édité par Nicolas Delame)

